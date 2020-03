Coronavirus: Robert Kirkman trova divertente il video dei fratelli Safdie al market

Uno dei tanti effetti collaterali della pandemia di Coronavirus è il panico incontrollato nei supermercati, in particolare per quanto riguarda l'acquisto di asciugamani di carta e carta igienica. Nei giorni scorsi i fratelli Safdie hanno condiviso un video in un market dove un gruppo di persone si comporta come una massa di zombie.

I registi di Diamanti grezzi hanno paragonato l'atteggiamento delle persone nel video al cult di Romero, Zombi (titolo originale Dawn of the Dead), del 1978, aggiungendo anche alcuni effetti sonori tipici degli zombie. Il paragone è piaciuto molto a qualcuno che di zombie se ne intende, ovvero il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman.



Il video potrebbe essere un'ispirazione per lo stesso Kirkman in previsione di progetti futuri che riguardano proprio il mondo degli zombie.

Una volta tornati alla normalità, in futuro, è probabile che vi sia molto materiale per realizzare serie tv o film ispirati a situazione che la pandemia globale ha provocato.

Magari proprio i fratelli Safdie potrebbero collaborare con Robert Kirkman, contrapponendo Howard Ratner di Diamanti Grezzi a Rick Grimes di The Walking Dead.

Tutto è possibile ma nel frattempo il mondo attende che passi questo periodo di profonda crisi a causa della pandemia.

I fratelli Safdie nei giorni prima di riprendere un gruppo di clienti in un market nel video postato su Twitter, hanno spiegato come reagirebbe Howard Ratner al virus.