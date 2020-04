Coronavirus: rinviati Nobody e il nuovo thriller di M. Night Shyamalan

Gli slittamenti causati dalla pandemia globale di Coronavirus non hanno risparmiato nemmeno il nuovo film di M. Night Shyamalan, ancora senza titolo e Nobody, con protagonista Bob Odenkirk. Il film di Shyamalan è stato posticipato al febbraio 2021. Il thriller è attualmente in pre-produzione e dovrebbe iniziare le riprese a Philadelphia.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul film di Shyamalan, ma il regista ha specificato che si tratterà di un thriller e che sarà distribuito dalla Universal Pictures. Attualmente è disponibile su AppleTV il nuovo show tv del regista di Split, intitolato Servant, con protagonisti Toby Kebbell e Lauren Ambrose.

M. Night Shyamalan è conosciuto principalmente per aver girato cult come Il sesto senso e Unbreakable - Il predestinato.



In passato il regista indiano ha spiegato di voler rimanere fedele al genere thriller:"Adoro l'approccio di The Visit, in cui i contenuti sono minimi, ci prendiamo grandi rischi con il tono e proviamo a colpire con quella nota di assurdo ma radicato, quell'attimo di umorismo oscuro e poi affrontare alcune cose complicate che non portano necessariamente il pubblico ad essere a proprio agio. Sia durante, sia alla fine".

Su Everyeye trovate le prime impressioni su Servant, la serie che Shyamalan ha girato per AppleTV, così come la recensione di Glass, l'ultimo capitolo della trilogia iniziata nei primi anni 2000 con Unbreakable - Il predestinato e proseguita poi con Split.