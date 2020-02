Coronavirus: rinviate le uscite dei film di Carlo Verdone e Giorgio Diritti

A causa dell'ordinanza regionale per la diffusione del Coronavirus, i cinema del Nord Italia hanno dovuto chiudere i battenti e i disagi si estendono anche alle uscite di film in programma in questo periodo. Tra i titoli che subiscono uno slittamento ci sono Si vive una volta sola di Carlo Verdone e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.

Ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, il protagonista di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, Elio Germano, ha confermato che il film - previsto in uscita il 27 febbraio - verrà posticipato:"Il film non uscirà giovedì. In questo momento in cui tutto è in discussione, i cinema chiudono e film sono rinviati a data da destinarsi, speriamo il prima possibile" ha dichiarato l'attore, in un clima in studio surreale, senza la presenza del pubblico.



Carlo Verdone nel pomeriggio era ospite di Mara Venier a Domenica In e ha confermato il rinvio dell'uscita di Si vive una volta sola:"Siamo nelle mani di medici, virologi e infettivologi. Dobbiamo essere fiduciosi, sono sicuro che l'emergenza rientrerà presto e avremo anche un vaccino. Le notizie che arrivano dall'Australia sono positive" ha dichiarato Verdone, da sempre molto attento alle questioni mediche.

In Volevo nascondermi, Elio Germano interpreta il pittore Antonio Ligabue. Il film è presentato in concorso al Festival di Berlino. Carlo Verdone dirige e interpreta Si vive una volta sola, con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora.

