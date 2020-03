Coronavirus: rinviata anche l'uscita italiana di Honey Boy con Shia LaBeouf

L'allargarsi dell'epidemia del Coronavirus non ha lasciato scampo nemmeno ai film previsti per l'uscita nelle nostre sale questa settimana; l'ultimo a farne le spese e ad annunciare il rinvio a data da destinarsi è stato Honey Boy, scritto e interpretato da Shia LaBeouf.

Adler Entertainment si è vista costretta alla cancellazione dell'uscita della pellicola, inizialmente prevista per il 5 marzo prossimo, a causa del prolungamento delle ordinanze cautelative imposte da svariate regioni del nord Italia per contenere l'epidemia da Coronavirus. La casa di produzione non ha tuttavia rivelato quando potremo finalmente vedere il film nelle nostre sale, rimandando ai prossimi giorni tale decisione.

Honey Boy è solo l'ultima delle pellicole a subire degli slittamenti a causa del virus, è successo anche a film attesissimi come Onward - Oltre la magia della Pixar e a L'uomo invisibile della Universal, che questa settimana è salito in testa al box-office USA con 30 milioni di dollari di incasso. In quest'ultimo weekend di sale chiuse in Italia, in vetta al box-office è tornato Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Numerose poi le produzioni previste nel nostro paese spostate o rinviate, come ad esempio Mission: Impossible 7 e, notizia dell'ultim'ora, anche Red Notice.

Presentato al Sundance Film festival, dove è stato insignito del Premio Speciale della Giuria, Honey Boy è stato scritto e interpretato da Shia LaBeouf, ed è basato sull'infanzia tormentata dell’attore, che ha scritto la sceneggiatura partendo dalle sue esperienze personali: cresciuto sotto i riflettori, LaBeouf è diventato un attore professionista all’età di 10 anni e una star televisiva a 14 nella sitcom di successo di Disney Channel “Even Stevens”. All’età di 20 anni, LaBeouf era già uno dei giovani attori più ricercati di Hollywood, con un curriculum che comprendeva la celebre saga “Transformers”, due film di Lars von Trier e un capitolo della leggendaria saga di Indiana Jones di Steven Spielberg, ovvero Il Regno del Teschio di Cristallo.

Diretto da Alma Har’el, nel cast troviamo anche Lucas Hedges, Noah Jupe e FKA Twigs. Nel widget presente in alto su questa pagina trovate il trailer italiano. Per maggiori approfondimenti, potete leggere la nostra recensione di Honey Boy.