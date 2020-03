Coronavirus: rimandate anche le riprese di Animali Fantastici 3 e King Richard

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Deadline, la Warner Bros. non inizierà più tra una settimana la produzione del terzo capitolo della saga di Animali Fantastici a causa dell'emergenza coronavirus, con lo studio che ha anche sospeso le riprese di King Richard.

In un primo momento, infatti, la Warner aveva lasciato intendere che le sue produzioni sarebbero continuate regolarmente, nonostante lo stop degli altri studios concorrenti e le raccomandazioni degli esperti del settore medico che hanno visto l'intensificarsi dell'emergenza causata dal COVID-19. Nelle ultime ore, però, anche la Warner si è ricreduta, posticipando o sospendendo numerose delle sue produzioni, incluso The Batman con Robert Pattinson.

Anche le riprese di Animali Fantastici 3, che sarebbero dovute iniziare questa settimana, sono state rinviate a data da destinarsi. La pellicola, che ha già subito dei rinvii in precedenza, ha una data d'uscita ufficiale fissata attualmente al 12 novembre 2021 e se questo ulteriore rinvio dovesse durare oltre le due settimane è probabile che la data venga posticipata nuovamente. Dopo il primo film ambientato a New York e il secondo nella città di Parigi, il terzo capitolo della saga avrà luogo in Brasile, a Rio de Janeiro. I primi due film hanno incassato un totale di 1.47 miliardi di dollari e nel cast torneranno Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Dumbledore e Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald insieme a Ezra Miller (Credence / Aurelius Dumbledore), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Katherine Waterston (Tina Goldstein) e Jessica Williams (Professor Eulalie “Lally” Hicks).

Per quanto riguarda King Richard, film Warner con protagonista Will Smith, le riprese erano in corso a Los Angeles e sono state immediatamente stoppate. Diretto da Reinaldo Marcus Green, il film sarà un racconto della vita reale del padre delle sorelle Venus e Serena Williams e del suo contributo al raggiungimento del successo da parte delle figlie.