Coronavirus, ecco perché rischia di saltare tutta la cine-stagione estiva

Dopo la recente notizia dello slittamento dell'uscita di Black Widow, che segue quelle relative a tanti altri film attesissimi nei prossimi mesi, si può dire che l'emergenza Coronavirus si ripercuoterà ancora a lungo sul mondo del cinema, anche quando auspicabilmente inizierà un lento ritorno alla vita di tutti i giorni.

Lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver inizialmente minimizzato la portata dell'emergenza, ha ammesso che i cambiamenti nel nostro stile di vita potrebbero durare anche fino a luglio / agosto. La stagione cinematografica estiva è dunque gravemente compromessa, e alcuni studios come Universal stanno pensando a quali titoli pubblicare direttamente on demand, senza passare per le sale.

Nel caso di Black Widow, nonostante la richiesta dei fan di distribuirlo su Disney+, la soluzione non è semplice. Il servizio streaming non è ancora diffuso in modo capillare e il rischio della pirateria è piuttosto elevato. Senza contare che le aspettative economiche per un film del genere non sono limitate al botteghino. C'è il merchandise da acquistare, i parchi a tema Marvel / Disney (attualmente chiusi) da visitare, e non bisogna sottovalutare il fatto che molti potenziali spettatori saranno purtroppo costretti a fare i conti con la crisi economica e magari la perdita del lavoro.

La stesso discorso vale anche per altri titoli in uscita, come Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick, Ghostbusters: Afterlife, Tenet. Prendendo per buona la prospettiva di luglio / agosto, la gente avrà davvero voglia di uscire di casa e affollarsi in un cinema, o sarà inizialmente un po' intimorita? Si riuscirà a rimettere in moto per tempo la macchina della promozione dei film? E se la situazione fosse diversa, per esempio, a seconda dei territori degli Stati Uniti?

Per tutti questi motivi, si continua a riflettere sulla possibile data di uscita di Black Widow.