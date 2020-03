Il Coronavirus mette alla prova la Disney: Moody's rassicura sulla stabilità finanziaria

L'agenzia di rating Moody's ha sottolineato l'enorme pressione finanziaria alla quale è sottoposta la Disney in questo momento, nel corso dell'attuale pandemia di Coronavirus. Tuttavia gli analisti assicurano che la multinazionale ha abbastanza liquidità per resistere a questa brusca interruzione, con ritardi, spostamenti e cancellazioni.

"Nessun cambiamento nelle valutazioni o prospettive (al momento). La liquidità si rivela suprema" ha affermato Neil Begley, SVP di Moody's e analista principale per il settore intrattenimento. Disney possiede un totale di 12,25 miliardi di disponibilità attualmente non utilizzata, con la quale potersi sostenere, oltre ad un considerevole saldo in contanti.



Ciò è più che sufficiente per coprire le scadenze delle obbligazioni fino alla fine dell'anno fiscale, di circa 2,4 miliardi di dollari.

"Prevediamo inoltre che la società si adopererà per controllare i costi, ritardare le spese in conto capitale e pagare imposte significativamente più basse per il 2020".

Il problema più grosso deriva dalla chiusura della divisione parchi, esperienze e prodotti che rappresenta il 34% delle entrate totali.

Disneyland in California, Walt Disney World Resort a Orlando e Disneyland Paris Resort saranno chiusi almeno fino alla fine del mese. Le crociere sono sospese.

"Esiste un potenziale impatto economico significativo per Disney se le chiusure dureranno oltre giugno ma prevediamo che le chiusure del parco e le sospensioni delle navi da crociera rappresentino una chiusura temporanea, arginando i danni e aumentando i 175 milioni di dollari di entrate operative nel segmento dei parchi chiusi a Shanghai e Hong Kong all'inizio dell'anno".

Nel frattempo arriverà Disney+ sul mercato italiano dal prossimo 24 marzo. Inoltre metà delle famiglie americane con un figlio piccolo hanno sottoscritto l'abbonamento a Disney+.