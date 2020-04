Coronavirus: George Clooney e la moglie Amal donano più di un milione di dollari

George Clooney e la moglie, Amal Alamuddin, si aggiungono alle star di Hollywood che hanno deciso di fare una donazione personale per aiutare a combattere il disastro che la pandemia di COVID-19 ha provocato. Secondo quanto riporta Deadline, Clooney e consorte hanno donato oltre un milione di dollari a sei realtà bisognose.

I coniugi hanno donato 250.000 dollari ciascuno alla casa cinematografica e televisiva The Motion Picture and Television Fund - di cui Clooney è membro del consiglio - SAG-AFTRA FUND e il Los Angeles Mayors Fund. Altri 300.000 dollari sono stati indirizzati a tre attività benefiche internazionali: Lebanese Food Bank, regione Lombardia e National Health Service COVID-19.



The Motion Picture and Television Fund fornisce assistenza finanziaria temporanea per esigenze create o complicate dalla pandemia di Coronavirus. Si occupa di assistere chi ha problemi con l'assicurazione sanitaria, l'assistenza per la salute mentale, l'affitto, il cibo e altri elementi essenziali. Il SAG-AFTRA FUND aiuta a coprire le sovvenzioni dei soci per premi sanitari, cibo, alloggio e spese mediche. Lebanese Food Bank nutre i bisognosi incapaci di lavorare, gli anziani, i disabili, i malati cronici, le madri single e gli orfani. Il Los Angeles Mayors Fund sostiene il fondo LA Emergency COVID-19 per aiutare a fornire assistenza ai figli di chi è in prima linea nel corso dell'emergenza. Regione Lombardia sostiene direttamente gli ospedali della regione che si trovano ad affrontare l'emergenza della pandemia. Infine il National Health Service COVID-19 supporta il personale ospedaliero e i volontari in prima linea che si prendono cura dei pazienti affetti da Coronavirus.



