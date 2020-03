Coronavirus: i fratelli Safdie paragonano la scena in un market al film Dawn of the Dead

La pandemia di Coronavirus che si sta diffondendo in tutto il mondo, mettendo a rischio la salute pubblica, ha generato diverse situazioni assurde e reazioni estreme, prontamente riprese e poi spesso condivise sui social. I fratelli Safdie, registi di Diamanti Grezzi, a tal proposito hanno condiviso su Twitter un video di questo tipo.

Nel filmato si vede il muletto di un supermercato ricolmo di confezioni di carta igienica preso letteralmente d'assalto dai clienti. I due registi hanno ironicamente aggiunto degli effetti sonori zombie, e hanno pubblicato il video con la didascalia "Dawn of the Dead (1978) Directed by George Romero" in riferimento al cult horror di fine anni '70, uscito in Italia con il titolo Zombi.



Al post hanno risposto alcuni colleghi, come Duncan Jones, regista di Moon, che ha commentato:"Seriamente. Non abbiamo bisogno di premi cinematografici quest'anno. Questo vince TUTTO! L'audio è così buono!".

Al di là della battuta di Jones in effetti il periodo non è roseo nemmeno per l'industria cinematografica, dopo la chiusura dei cinema e il rinvio o l'interruzione momentanea di produzioni cinematografiche e televisive e di distribuzioni.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga è stato rinviato al 2021, mentre altre produzioni sono state interrotte, anche tra quelle tv come Stranger Things.

Tra i titoli più importanti, è slittato anche No Time To Die, nuovo film del franchise di 007.