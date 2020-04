Coronavirus, Francis Ford Coppola lancia un messaggio all'Italia: ecco il video

In queste ore difficili per il nostro paese, il regista italo-americano Francis Ford Coppola ha prestato la sua voce per un glorioso messaggio di speranza nella lotta contro il Coronavirus in un video realizzato per Fiat in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

“Ciao Italia. È un momentaccio, eh?”, si apre il messaggio del maestro di Hollywood, che potete trovare nella sua interezza nel video riproducibile nel player all'interno dell'articolo. “Ne abbiamo già affrontati tanti, di momenti duri. Questo spirito speranzoso che non si spezza mai ora diventa il nostro principale alleato. Quello che ci ha tenuti in piedi è stata la nostra energia. La nostra determinazione ad affrontare e abbracciare l’ignoto”.

Infine, mentre sullo sfondo scorrono immagini di diversi luoghi della nostra Penisola insieme a scene iconiche della storia italiana, un ultimo saluto: “Da Little Italy alla Grande Italia. Siamo con te. Con amore”.

Lo spot è stato realizzato pro bono dall’agenzia Migrante di Los Angeles, mentre il compositore Flavio Ibba ha donato la colonna sonora originale. Figlio di migranti italiani originari di Bernalda, in provincia di Matera, Coppola è stato a Bologna l'estate scorsa per presentare al Cinema Ritrovato il Final Cut di Apocalypse Now, versione definitiva di quello che molti considerano il suo più grande capolavoro.

