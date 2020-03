Coronavirus, fermo anche il nuovo film con Penélope Cruz e Antonio Banderas

La spagnola Mediapro ha sospeso le riprese di Official Competition, che erano in corso a Madrid. Il film, diretto dagli argentini Mariano Cohn e Gastón Duprat, ha per protagonisti Penélope Cruz e Antonio Banderas, e si aggiunge così al lungo elenco di produzioni slittate a causa dell'emergenza Coronavirus.

Le riprese di Official Competition erano iniziate poche settimane fa nella capitale spagnola, e avrebbero dovuto proseguire fino alla metà di aprile. Mediapro Studio ha rilasciato una dichiarazione in cui si parla di "implementazione delle misure di sicurezza e responsabilità nei confronti del nostro personale di ripresa", aggiungendo che si spera di "riprendere al più presto possibile", quando sarà possibile garantire la sicurezza della troupe.

La Spagna è attualmente il secondo paese europeo più colpito dal Covid-19, con 3.148 casi confermati e 87 decessi.

In Official Competition Penélope Cruz interpreterà Lola Cuevas, una famosa regista che viene reclutata da un imprenditore miliardario per creare un film iconico. Antonio Banderas sarà invece Félix Rivero, attore playboy di Hollywood scelto come protagonista del film. Fa parte del cast anche l'argentino Oscar Martínez (Wild Tales), che interpreta l'attore teatrale Iván Torres.

Mediapro ha confermato a Deadline che anche altre due delle sue produzioni - la serie Amazon El Internado: Las Cumbres e la serie Movistar Paradiso - hanno al momento sospeso la produzione in Spagna.

Tra i più recenti film di cui è stata annunciata la sospensione c'è Shang-Chi, in attesa dell'esito del test Coronavirus del regista Destin Daniel Cretton. Dopo il blocco delle riprese il protagonista Simu Liu ha rassicurato i fan con un messaggio sui social.