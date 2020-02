Coronavirus: la Disney potrebbe rinviare l'uscita di Mulan in Cina

Mentre Hollywood si prepara ad affrontare l'emergenza Coronavirus riunendo dei team strategici pronti a gestire la situazione, cresce anche la preoccupazione della Disney per il debutto di Mulan in Cina, mercato fondamentale per un progetto di tale portata.

Secondo quanto riportato da Comicbook.com, infatti, la Casa di Topolino avrebbe deciso di rimandare l'uscita del film in territorio cinese a data da destinarsi. In attesa di una conferma ufficiale da parte della compagnia, sembra comunque che nel resto del mondo Mulan arriverà nei tempi previsti: in Italia l'arrivo del live-action è ancora fissato al prossimo 26 marzo.

"Arrivati questo punto, i nostri parchi di Shanghai e Hong Kong sono chiusi. Non sappiamo ancora per quanto tempo" ha commentato nei giorni scorsi Bob Iger, ex CEO della Disney che ha da poco lasciato il posto a Bob Chapek, riguardo a un possibile posticipo del film. "Senza conoscere le tempistiche, è difficile da dire... Per noi è una grande preoccupazione. Abbiamo migliaia di persone che lavorano in quella zona del mondo. Siamo preoccupati per loro, e ovviamente siamo preoccupati per il mondo e per il popolo cinese."

Diretto da Nikki Caro, il film vedrà Liu Yifei nei panni della guerriera ispirata alla celebre leggenda cinese di Hua Mulan. Nell'attesa, vi lasciamo alla nostra anteprima di alcune scene di Mulan.