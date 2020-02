Il Coronavirus costringe al rinvio anche il Far East Film Festival di Udine

ll Far East Film Festival di Udine, uno dei festival cinematografici più apprezzati della stagione, sarà rinviato a causa dell'emerge sanitaria che ha colpito il nostro paese a causa del Coronavirus.

Il festival era programmato dal 24 aprile al 2 maggio, ma ora si terrà due mesi dopo, dal 26 giugno al 4 luglio. Gli organizzatori lo hanno riferito pochi minuti fa, dichiarando che si è trattata di "una decisione molto difficile da prendere", data la quantità di preparazione che era già stata intrapresa. Ma hanno riconosciuto che, poiché le misure di sanità pubblica italiane sono state intensificate, non avevano altra scelta.

Anche la logistica del festival sarebbe stata messa a dura prova, dal momento che molti dei film e registi che avrebbe dovuto invitare sarebbero venuti dall'Asia, e alcuni potrebbero non essere stati in grado di viaggiare, mentre altri avrebbero potuto anche rifiutarsi.

Dopo il rinvio del Lucca Film Festival, si tratta dell'ennesimo danno economico dell'epidemia di Coronavirus, scoppiata in Cina a fine gennaio. Nel nostro paese sono stati tantissimi i cinema a chiudere le proprie saracinesche, con l'uscita di numerosi titoli rinviata, mentre il governo ha registrato più di 400 infezioni e 12 decessi. Molte scuole hanno chiuso o cancellato le gite in programma come misura per rallentare la diffusione della malattia, mentre le compagnie aeree hanno rinviato o soppresso numerosi voli da e per Milano. Gli ultimi dati dalla Cina segnalano 2.715 decessi e oltre 78.000 casi confermati di infezione, anche se per fortuna 23.000 persone sono state dichiarate guarite completamente e sono state dimesse dagli ospedali.