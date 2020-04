Coronavirus, la compagnia di Jessica Alba dona milioni di pannolini alle famiglie

La crisi scaturita dall'emergenza coronavirus ha ovviamente colpito in misura maggiore quelle persone rimaste senza lavoro, prospettive che peggiorano ulteriormente se si pensa a quelle famiglie che devono badare al sostentamento di figli in tenera età. Fortunatamente tra i più fortunati c'è chi prova a dare una mano, come Jessica Alba.

L'attrice, che nel 2011 fu co-fondatrice di The Good Company, ha infatti rivelato al Jimmy Fallon Tonight Show che la sua compagnia sta provvedendo a donare milioni di pannolini, salviette ed altri articoli igienici e per la cura personale alle famiglie più bisognose.

"Abbiamo donato 3 milioni di pannolini, 20.000 salviette, 20.000 prodotti per l'igiene personale. Questo è il numero di famiglie che attualmente vivono in povertà o che hanno perso il lavoro. Ci sono famiglie che in questo momento si trovano costrette a dover scegliere tra il comprare dei pannolini e il comprare cibo, le cose non dovrebbero andare così" ha spiegato l'ex-Donna Invisibile dei Fantastici 4.

"Un sacco di persone mi hanno contattata tramite Instagram per ringraziarmi, perché possono reperire sul nostro store online tutti quei prodotti per l'igiene personale che i negozi hanno finito" ha poi concluso Alba, la cui azienda sta continuando in questi giorni a produrre quei beni che sono ritenuti di primaria necessità.

