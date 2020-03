Il Coronavirus colpisce ancora: il CinemaCon 2020 è stato ufficialmente cancellato

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione del Festival di Cannes, dagli Stati Uniti arriva la notizia che il Coronavirus ha costretto alla cancellazione ufficiale anche il CinemaCon 2020.

Nella notte infatti il Presidente Trump e la sua amministrazione hanno annunciato misure straordinarie per difendere la nazione dall'epidemia di Coronavirus - che ha colpito anche Tom Hanks e sua moglie, risultati entrambi positivi al tampone - e poco dopo il suo discorso in diretta l'organizzazione del CinemaCon 2020 ha comunicato che l'evento sarebbe stato annullato.

L'appuntamento era previsto dal 30 marzo al 2 aprile a Las Vegas, con espositori cinematografici, distributori e partner del settore provenienti da tutto il mondo. Qui sotto il messaggio integrale:

"È con grande rammarico che annunciamo l'annullamento di CinemaCon 2020. Ogni primavera, espositori cinematografici, distributori e partner industriali di tutto il mondo si incontrano a Las Vegas per condividere informazioni e celebrare l'esperienza cinematografica. Quest'anno, a causa del bando per i viaggi per e dall'Unione Europea, le difficoltà di viaggio uniche in molte altre aree del mondo e le recenti sfide presentate dalla pandemia di Coronavirus, una parte significativa della comunità cinematografica mondiale non è in grado di partecipare al CinemaCon. Mentre i focolai locali variano ampiamente in gravità, le circostanze globali ci rendono impossibile organizzare lo spettacolo che i nostri partecipanti si aspettano. Dopo aver consultato i nostri partecipanti, espositori di fiere, sponsor e presentatori in studio, la NATO ha deciso quindi di annullare CinemaCon 2020. Non vediamo l'ora di continuare la tradizione decennale di presentare la più grande convention di cinema al mondo e di unirci ai nostri partecipanti nelle future celebrazioni dell'esperienza cinematografica".

Si ritiene che durante l'evento sarebbero state proiettate, fra le altre cose, scene in esclusiva per Gli Eterni dei Marvel Studios e per Dune di Denis Villeneuve. Gli studi dovranno ora decidere cosa fare del materiale che non verrà mostrato al CinemaCon 2020: chissà che non possa finire online per mantenere alto l'interesse del pubblico.