Coronavirus: i cinema della Cina si preparano alla riapertura

Mentre in tutta Europa e negli Stati Uniti le sale cinematografiche vengono chiuse in massa, in Cina queste si starebbero preparando per la riapertura, secondo quanto rivelato da un articolo su Variety. Il Coronavirus (COVID-19) infatti ha colpito il territorio cinese lo scorso dicembre propagandosi poi a inizio anno.

A quanto pare, una manciata di cinema in Cina ha già riaperto le porte al pubblico e tutti i segnali indicherebbero che molti altri cinema seguiranno lo stesso esempio nelle prossime settimane. "I nostri cinema si stanno preparando a riaprire - ha dichiarato Yang Yang, programmatore al Broadway Cinematheque in centro a Pechino - È improbabile che una direttiva proveniente dall'istituto cinematografico riapra i cinema a livello nazionale, perché ogni provincia e regione si trova in una fase diversa di prevenzione dell'epidemia, quindi i requisiti per la riapertura varieranno. È più probabile che, per un certo periodo di tempo, i cinema si riaprano progressivamente ma con lentezza".

L'epidemia di Cornavirus in Cina, infatti, sembra aver raggiunto il suo periodo di svolta, ma è ancora lontano dall'essere fuori pericolo. Il virus intanto si sta diffondendo in maniera capillare in ogni angolo del pianeta rendendo a tutti gli effetti questa epidemia, una pandemia (come ufficializzato già dall'organizzazione mondiale della sanità).

Almeno un cinema della provincia di Xinjiang, dove non si è registrato nessun caso di contagio negli ultimi 27 giorni, ha provato a riaprire lunedì scorso. Giunti a mercoledì, c'erano già 17 cinema aperti in Cina e la maggior parte di essi si trovano proprio nella provincia di Xinjiang, altri in territori come le province di Qinghai e Fujian.

Gli incassi ovviamente sono tutt'altra cosa: il cinema col più alto incasso è stato registrato Urumqi, città principale di Xinjiang, dove sono stati staccati 371 biglietti.