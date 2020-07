Coronavirus, i cinema in California chiudono di nuovo: blockbuster rinviati a Natale?

Con il ritorno dell'aumento del numero di contagi da Covid-19, lo stato della California ha imposto una nuova chiusura per tutte le sue sale cinematografiche che quindi rimarranno chiuse probabilmente per tutto il mese di luglio e forse anche oltre. I blockbuster fissati per quel periodo quindi slitteranno ulteriormente...

Nella giornata di ieri, infatti, il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato che lo stato avrebbe affrontato una nuova chiusura di cinema, teatri, ristoranti, enoteche, e luoghi di intrattenimento per famiglie, zoo, musei, casinò, e di tutti i bar. Inoltre, questo nuovo blocco include la chiusura di palestre, chiese, saloni, centri commerciali, e uffici che non siano considerati essenziali, il tutto in almeno 30 contee appartenenti allo stato della California del Sud.

Naturalmente questo si tradurrà nell'impossibilità di distribuire film nei cinema di Hollywood, e dato che alcuni dei maggiori blockbuster estivi avevano un'uscita nelle sale fissata per il periodo di fine luglio e agosto è probabile che vengano (anzi sicuramente) ulteriormente posticipati a data da destinarsi. Tra questi c'era anche Tenet di Christopher Nolan previsto per il 12 agosto ma anche il remake in live-action di Mulan fissato per il 21 agosto. Proprio poche ore fa era stato riportato che con tutta probabilità Tenet non uscirà più ad agosto, ma più in là (si pensa a settembre ma potrebbe definitivamente slittare alle festività natalizie).

A lunedì, la California ha contato 335mila casi positivi di Covid-19 finora che si sono tradotti purtroppo in 7100 decessi. Il governatore ha quindi ricordato a tutti i suoi concittadini di indossare assolutamente la mascherina in tutti i luoghi pubblici in cui ci si reca.

A proposito di Nolan, sono in molti a pensare che il prossimo Tenet sia un sequel di Inception, quest'ultimo fresco di 10° anniversario dall'uscita in sala.