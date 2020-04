Coronavirus: si va verso la cancellazione della Star Wars Celebration?

Come accaduto per diverse altre manifestazioni nazionali e internazionali, anche la Star Wars Celebration prevista per il prossimo agosto vede lo spettro della cancellazione totale e del conseguente rinvio all'edizione del 2021, vista l'attuale pandemia da Coronavirus.

La kermesse si dovrebbe svolgere ad Anaheim dal 27 al 30 agosto prossimi, ma la situazione sanitaria attualmente non lo permetterebbe, poiché anche se la fase più acuta della pandemia da COVID-19 dovesse attenuarsi per favorire il progressivo ripristino delle attività commerciali, è altamente improbabile che si decida di manterenere inalterato lo svolgimento di manifestazioni che prevedano assembramenti di persone di cotale portata. La Star Wars Celebration poi accoglie milioni di appassionati della saga da tutto il mondo: non solo sarebbe rischiosissimo in quanto potrebbe provocare una ricaduta con conseguente ritorno del virus (qualora dovesse essere debellato) ma è probabile che per agosto il ripristino dei viaggi internazionali non venga effettuato, impedendo un gran numero di introiti alla stessa organizzazione dell'evento.

Proprio come sta accadendo con Cannes 2020, la direzione sta prendendo tempo per decidere sul dafarsi, ma è più che probabile che alla fine si propenderà per un rinvio direttamente all'edizione dell'anno prossimo. Inoltre, nella giornata di ieri, il governatore della California, Gavin Newsom, ha parlato proprio del futuro svolgimento di eventi di massa: "La prospettiva di raduni di massa è da escludere categoricamente almeno fino a quando non arriveremo all'immunità di gregge e a un vaccino. Eventi su larga scala che coinvolgono centinaia, migliaia, decine di migliaia di estranei... non è nei piani".

Questo dovrebbe anche mettere la parola fine sull'edizione 2020 del San Diego Comic-Con, le cui strutture stanno attualmente ospitando proprio i malati di Coronavirus.