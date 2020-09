Coronavirus: Aurelio De Laurentiis positivo al tampone. Dirigenti della serie A a rischio

Probabilmente i patiti del calcio l'hanno già saputo, ma riportiamo anche noi la notizia per il rilievo dell'imprenditore nel mondo del cinema: il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al tampone per il Coronavirus e adesso l'intera dirigenza della serie A potrebbe essere a rischio.

Il tampone è stato eseguito proprio stamattina, 10 settembre, appena prima di un'assemblea con i vertici della federazione calcistica. De Laurentiis aveva accusato forti dolori alla pancia, attribuiti in un primo momento al pesce mangiato ieri sera, ma per sicurezza aveva chiesto di ripetere il tampone a causa della persistenza del malessere. Il risultato è arrivato nel primo pomeriggio, alle 14:30, subito dopo aver pranzato con gli altri dirigenti della serie A. In molti hanno notato che, uscendo dal ristorante, De Laurentiis non indossava alcuna mascherina.

Il contagio sarebbe avvenuto proprio negli ultimi giorni, poiché il precedente tampone fatto sabato scorso era risultato negativo. Sebbene le condizioni del dirigente partenopeo sembrino stabili, non è asintomatico e presenta febbre alta, mentre i medici restano vigili soprattutto per l'età avanzata dell'imprenditore. In collaborazione con l'Asl e la polizia locale di Capri, dov'era fino a stamattina, si è proceduto al rientro di De Laurentiis a Napoli, da cui si sposterà nelle prossime ore per dirigersi al Gemelli di Roma dove c'è lo staff che lo segue abitualmente.