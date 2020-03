Coronavirus: l'appello di Danny DeVito ai giovani

In seguito alle disposizioni del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, anche gli abitanti della Grande Mela passeranno delle settimane rinchiusi in casa, a causa dell'emergenza legata alla pandemia di Coronavirus. Molte star si stanno adoperando per ricordare alle persone quanto sia importante rispettare le regole.

Tra queste anche Danny DeVito che in un messaggio si è rivolto soprattutto alle nuove generazioni:"I giovani possono prenderla e trasmetterla agli anziani, e il passo successivo è che non ci sono più. Il governatore Cuomo mi ha chiesto di chiedervi 'Vi prego, fate un favore a tutti noi e state a casa. Non diffondete il virus. Grazie. Guardatevi un po' di tv'".



L'emergenza legata alla pandemia di COVID-19 ha raggiunto ormai una dimensione globale; negli USA al momento si è arrivati a quota 43.000 casi di positività, con quasi 500 decessi. Anche gli Stati Uniti come il Regno Unito stanno per adottare le misure drastiche prese da altre nazioni tra cui l'Italia, il Paese che sinora ha fatto registrare il numero più alto di decessi, superando anche la Cina, da dove il virus si è propagato.

L'appello di Danny DeVito fa seguito a quello di Robert De Niro e altre star di Hollywood che in questo periodo utilizzano la loro fama per sensibilizzare le persone sull'importanza di rimanere a casa al fine di limitare la diffusione del contagio.

