Coronavirus o L'Alba dei Morti Dementi? Simon Pegg e Nick Frost ci scherzano su così

La situazione che il mondo intero sta vivendo in queste ultime settimane a causa dell'emergenza coronavirus è senz'altro drammatica, ma il leit motiv è, come sempre, non lasciarsi abbattere. Lo sanno bene i protagonisti de L'Alba dei Morti Dementi Simon Pegg e Nick Frost, che hanno deciso di scherzarci su a modo loro.

Ricorderete tutti il modo non proprio ortodosso con cui i due sfaccendati protagonisti della Trilogia del Cornetto affrontavano l'apocalisse zombie scoppiata nel primo film della fortunata saga: ebbene, almeno Pegg sembra aver messo la testa a posto col tempo, a giudicare a quanto vediamo dal video postato dal suo amico e collega su Instagram.

Nel video vediamo infatti i due attori a telefono, e le intenzioni di Frost non sembrano esattamente delle migliori: più volte, infatti, il buon Simon Pegg deve ricordargli che no, stavolta rinchiudersi al Winchester potrebbe non essere l'idea migliore. "No, soprattutto se è chiuso. Non ricordi com'è finita l'ultima volta?" sentenzia l'attore. Chi ha visto e ricorda il film, d'altronde, non potrà certo dargli torto.

Niente pub, birre e fucili, stavolta: il coronavirus va affrontato barricandosi in casa, e in fondo anche Frost sembra esserne consapevole. Di tempo né è passato, d'altronde, dal 2004: con l'età i due eroi de L'Alba dei Morti Dementi sembrano esser maturati abbastanza abbastanza da reggere alla grande anche quest'altra emergenza.