Coronavirus, aggiornamento dal Festival di Cannes: ad oggi si farà

Dopo la notizia della cancellazione del MipTV, previsto a Cannes dal 30 marzo al 2 aprile, a causa del diffondersi dell'epidemia del Coronavirus, è inevitabile che sia a rischio lo stesso Festival di Cannes, che si dovrebbe svolgere un mese dopo, dal 12 al 23 maggio. L'organizzazione del festival ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito.

"Comprendiamo la preoccupazione che è stata espressa in seguito al rinvio di Cannes Series e alla cancellazione del MipTV" si legge nel comunicato, "ma ad oggi nulla indica che il Festival del cinema di Cannes non avrà luogo. Lo staff del Festival del cinema di Cannes, Thierry Frémaux e il comitato di selezione stanno attualmente lavorando all'organizzazione dell'evento."

Anche se in un momento del genere si è costretti a navigare a vista, quindi, al momento il Festival è confermato. Anche la conferenza stampa di presentazione della lineup rimane in programma, fissata per il prossimo 16 aprile a Parigi.

Gli organizzatori hanno inoltre assicurato di essere in contatto regolarmente con le autorità locali e nazionali in merito al coronavirus. I casi di contagio registrati in Francia sono al momento 250, e la scorsa settimana si è verificato il primo contagio proprio a Cannes. Nel frattempo sono stati chiusi alcuni cinema nel nord del paese, mentre molte manifestazioni sportive vanno avanti regolarmente.

Si prevede che il Festival di Cannes possa portare in città e nella Riviera un afflusso di circa duecentomila persone per i dodici giorni della rassegna, in cui sarà celebrato anche il ventesimo anniversario di In the mood for love di Wong Kar-wai.