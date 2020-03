Coronavirus: ACE Universe intenta una causa contro GrowTix per l'ACE Comic-Con

Nonostante si fosse registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni, a causa dell'emergenza Coronavirus, l'ACE Comic-Con è stato annullato. In seguito alla cancellazione dell'evento, ACE Universe ha intentato una causa legale nei confronti di GrowTix, società che ha fornito i servizi di biglietteria e il software gestionale degli eventi.

L'accusa di ACE Universe nei confronti di GrowTix è quella di aver 'rubato milioni di dollari' di rimborsi ai clienti. Inoltre, ACE Universe afferma che sarebbero stati stanziati 680.000 dollari per gestire i rimborsi.

Tutto ciò ha portato alla causa per violazione del contratto e frode.



ACE Universe, nella denuncia presentata al tribunale federale di New York, sostiene di aver stabilito un accordo con GrowTix, nel quale quest'ultima avrebbe ricevuto una percentuale delle vendite e le due società avevano anche concordato un modo di elaborare i fondi, in caso di annullamento dell'evento. Questo contratto includeva una disposizione di 'forza maggiore' che 'giustificava l'esecuzione' quando in caso entrambe le parti non fossero in grado d'adempiere ai propri obblighi a causa di 'azioni governative' o di un 'atto di Dio' al di fuori di ogni controllo. Secondo l'esposto di ACE Universe, GrowTix avrebbe dovuto corrispondere un rimborso completo entro 30 giorni dalla notifica della chiusura dell'ACE Comic-Con. ACE afferma che, nell'ambito di questo accordo di rimborso, ha fornito 680.000 dollari per eseguire tali rimborsi, affermando successivamente ai clienti - tramite social media - che li avrebbero ricevuti una volta che lo Stato del Massachusetts avesse dichiarato lo stato d'emergenza causa Coronavirus.

ACE Universe sostiene in realtà di essere stata informata da GrowTix che i soldi sarebbero stati trattenuti e che avrebbe chiesto più commissioni ad ACE. Inoltre GrowTix avrebbe tentato di rubare - senza successo - 2,3 milioni di dollari dai conti bancari di ACE Universe nel bel mezzo della notte.

Al momento GrowTix non ha risposto alle accuse. All'evento avrebbero dovuto partecipare diverse star Marvel.

Anche gli Avengers e i Guardiani della Galassia nel frattempo sono in quarantena; Chris Evans ha pubblicato un'immagine con il suo cane mentre Karen Gillan si è dilettata nel karaoke con i fan.