Cornerman, Bruce Willis sarà Cus D'Amato nel biopic diretto da Rupert Friend

È grazie alla IMR International che possiamo riportarvi oggi la notizia che Bruce Willis (Die Hard, Il Giustiziere della Notte) interpreterà ufficialmente l'allenatore Cus D'Amico nell'annunciato Cornerman, biopic scritto e diretto da Rupert Friend (Morto Stalin, se ne fa un altro, Homeland in tv).

Il film sarà presentato al mercato di Cannes proprio questa settimana, con la IMR che si occuperà delle vendite internazionali, mentre in america i diritti sono tra le mani della CAA. Il film si svolgerà nella regione del Catskillis di New York, nei primi anni '80.



Cus D'Amico era un allenatore di boxe andato a malincuore in pensione e che nel periodo del suo massimo splendore atletico aveva scoperto alcuni dei più grandi campioni che questo sport ricordi, specie nella categoria dei pesi massimi. Con la sua compagna di lunga data, Camille, D'Amico gestiva una piccola palestra dove lui e altri allenatori si prendevano cura di giovani promesse della boxe.



Quando allora un amico di Cus si presentò con un 13 Mike Tyson, D'Amico ne fu affascinato. Il giovane Mike si metteva spesso nei guai a causa della sua violenza, mostrando i suo talento in modo crudo ma incredibilmente potente. D'Amico vide subito lo straordinario potenziale di quel ragazzino, tanto che decise di iscriverlo alla sua palestra e accoglierlo in casa sua, determinato a trasformare quella testa calda nel più giovane e grande campione dei pesi massimi.



Rupert Friend ha così commentato il film: "Questa è la storia di un profondo amore tra due feroci talenti, ognuno di loro abbastanza coraggioso da ammettere le proprie paure relative all'altro, capaci anche di spronarsi a vicenda verso la grandezza. È una storia che racconta della determinazione di lottare per ciò in cui si crede e che farà dubitare lo spettare su quale sia realmente la propria forza".



Interessante, non c'è che dire. Aspettiamo ulteriori informazioni.