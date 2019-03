Corey Stoll e Brian D'Arcy James si uniscono al cast di West Side Story

Con le riprese fissate per questo giugno, il remake di West Side Story firmato da Steven Spielberg continua ad aggiungere nuovi membri al suo cast e, quest'oggi, ci sono ben due nuove aggiunte.

Come conferma il The Hollywood Reporter l'attore Corey Stoll (Ant-Man) e Brian James D'Arcy (The Kitchen) sono saliti a bordo del progetto. Stoll, che vedremo nel prequel dei Soprano titolato The Many Saints of Newark, interpreterà in West Side Story il ruolo del tenente Schrank, il detective di New York City che ha il compito di reprimere le sommosse nel suo quartiere razziale; Brian James D'Arcy, invece, sarà, invece, il sergente Krupke, un veterano che lavora nei territori delle gang di quartiere, gli Sharks e i Jets.

Ansel Elgort e l'esordiente Rachel Zegler saranno i protagonisti del film. Rita Moreno, che interpretò Anita nell'originale del 1961, parteciperà in un ruolo all'interno di questo nuovo adattamento cinematografico dell'omonimo musical.

Ispirato a Romeo & Giulietta, West Side Story è la storia d'amore tra Tony e Maria. Tony è legato ai Jets mentre Maria è la sorella di Bernardo, leader dei rivali Sharks. Quando la loro storia inizia, la tensione sale alle stelle.

Tony Kushner ha firmato la sceneggiatura del nuovo film che sarà distribuito dalla Twentieth Century Fox.