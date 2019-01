Corey Stoll e Billy Magnussen si aggiungono al cast del film prequel de I Soprano

Secondo quanto recentemente confermato da Variety, Corey Stoll e Billy Magnussen si sarebbero uniti al già numeroso cast di The Many Saints of Newark, film prequel della serie I Soprano.

Dato che i dettagli della trama del film sono ancora sconosciuti, non è chiaro quali ruoli i due andranno a ricoprire, ma per il momento vanno a far compagnia agli altrettanto confermati Jon Bernthal (The Punisher), Vera Farmiga (The Conjuring 2) e Alessandro Nivola (A Most Violent Year), quest’ultimo nei panni di Dickie Moltisanti, padre del Christopher di Michael Imperioli.

Proprio in questi giorni il serial trasmesso dal canale via cavo HBO commemora il 20° anniversario dalla messa in onda del pilot della serie, avvenuta proprio il 10 gennaio 1999.

The Many Saints of Newark sarà ambientato negli anni ’60, nel periodo in cui le sommosse erano in pieno fermento tra le strade di Newark e le comunità afroamericane ed italoamericane erano quasi sempre in lotta, al punto da far sì che la città era spesso al centro della cronaca per le feroci guerre tra gang rivali.

Il film è scritto dall’autore David Chase e da Lawrence Konner (Superman IV, Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie), mentre alla regia troveremo Alan Taylor (Game of Thrones, Thor: The Dark World).

Abilissimo caratterista, ricordiamo Stoll per le sue parti in House of Cards, Midnight in Paris, Ant-Man e nei recenti Black Mass e First Man - Il primo uomo. Prossimamente sarà nella serie drammatica di Netflix, Ratched, scritta e prodotta da Ryan Murphy.

Per quanto riguarda Magnussen, lo abbiamo visto di recente nella serie limitata Maniac su Netflix, accanto a Jonah Hill e Emma Stone, così come in Game Night e The Oath. Presto sarà al fianco di Jake Gyllenhaal in Velvet Buzzsaw (sempre per Netflix) e nel remake in live-action Disney di Aladdin.