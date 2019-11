Corey Hawkins nel cast di Macbeth, adattamento shakespeariano diretto da Joel Coen

Diversi mesi dopo l'annuncio di Macbeth, nuovo adattamento shakespeariano curiosamente diretto da Joel Coen e con protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand, emergono nuove informazioni sul progetto della A24.

Collider ha infatti segnalato che Corey Hawkins è vicino a firmare per un ruolo tenuto nascosto, nel progetto prodotto da Scott Rudin. Joel Coen, il maggiore dei due fratelli registi, ha scritto e dirigerà la pellicola basata sull'opera di William Shakespeare, in quello che sarà il suo primo lavoro da solista (nei primi film dei due fratelli Joel veniva accreditato come unico regista, ma Ethan era comunque presente come produttore).

Per chi non lo sapesse, il Macbeth di Shakespeare racconta la storia di un generale (Washington) che scopre grazie alla profezia di tre streghe di essere destinato a diventare il re di Scozia. Con l'aiuto della sua ambiziosa moglie Lady Macbeth (McDormand), il protagonista cerca in tutti i modi di far avverare l profezia, macchiandosi lungo la strada di crimini sempre più orribili. Tra gli adattamenti cinematografici più celebri dell'opera shakespeariana non possiamo non citare il Macbeth di Orson Welles, Il Trono di Sangue di Akira Kurosawa, il Macbeth di Roman Polanski, e quello televisivo di Béla Tarr. Nel 2015 Justin Kurzel ha diretto una nuova versione con Michael Fassbender e Marion Cotillard.

Nel cast anche Brendan Gleeson nei panni di re Duncan.

Hawkins, meglio conosciuto per aver interpretato un giovane Dr. Dre in Straight Outta Compton, ha recentemente è stato visto anche nei panni dell'attivista politico Kwame Ture (alias Stokely Carmichael) nel film BlacKklansman di Spike Lee, che è stato nominato per agli Oscar 2019 come miglior film. Ha anche recitato in 24: Legacy, ha avuto un ruolo ricorrente in The Walking Dead ed è apparso in Kong: Skull Island. Molto presto lo vedremo al fianco di Ryan Reynolds nel film d'azione Netflix 6 Underground diretto da Michael Bay.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'ultimo trailer di 6 Underground.