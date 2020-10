CopShop: Alexis Louder, dal successo in Watchmen al nuovo action con Gerard Butler

Secondo quanto riportato da Deadline, Alexis Louder sarebbe entrata a far parte del cast di CopShop, il nuovo action thriller co-scritto e diretto da Joe Carnahan e che vedrà come protagonisti due volti molto noti al cinema di genere americano: Gerard Butler e Frank Grillo. La Louder è nota principalmente per aver recitato nella serie Watchmen.

Nel serial pluripremiato di Damon Lindelof, infatti, la Louder interpretava il personaggio di Ruth Robeson, moglie di Obie William e madre di Will Reeves, nonché bisnonna della protagonista Angela Abar, interpretata da Regina King. In totale è apparsa in cinque episodio della serie HBO. Ha anche preso parte a show quali The Good Lord Bird, The Originals, Chicago P.D. e Teenage Bounty Hunter e recentemente ha appena terminato le riprese del film Paramount Tomorrow War, con protagonista Chris Pratt.

Copshop sarà ambientato nella stazione di polizia di una piccola città che improvvisamente diventa l'improbabile campo di battaglia tra un sicario professionista (Butler), un'astuta poliziotta e un truffatore (Grillo) che cerca rifugio dietro le sbarre senza un posto dove scappare.

Le riprese della pellicola dovrebbero iniziare a breve, con Carnahan (acclamato per The Grey e il recente Bad Boys for Life) che ha revisionato il copione originale firmato Kurt McLeod su un soggetto ideato in collaborazione con Mark Williams.

Grillo e Carnahan, anche produttori, hanno dichiarato: "Siamo davvero felici di poter collaborare con Raven, Open Road, STX e G-BASE su Copshop. Riteniamo che questo sia un film che può avere grande risonanza a livello globale, dato che l'azione sarà tutta basata sul dramma dei personaggi. Inoltre, non potremmo essere più felici di avere qualcuno con il potere commerciale di Gerard Butler come nostro partner in crime per questo ambizioso progetto".