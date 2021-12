Cops 2 Una banda di poliziotti: arriva su Sky il sequel dei film con Claudio Bisio

Arriva su Sky Cops 2 - Una banda di poliziotti, le nuove avventure della sgangherata banda di poliziotti del commissariato di Apulia guidata da Claudio Bisio nei panni del commissario Cinardi.

Sequel della commedia diretta da Luca Miniero, Cops 2 è una produzione Sky Original realizzata con Banijay Studios Italy in associazione con Memfis Film e con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission. In prima assoluta lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, Cops 2 racconta le nuove storie dirette da Luca Miniero su sceneggiatura di Sandrone Dazieri e Luca Miniero.

Il cast corale include Claudio Bisio nel ruolo del Commissario Cinardi, che dopo anni di gloriosa carriera, il protagonista è ancora in cerca della tanto agognata tranquillità; Pietro Sermonti, il sovrintendente Nicola Gargiulo, soprannominato ironicamente O’ Sicc per la sua forma fisica; Giulia Bevilacqua l’ispettore Maria Crocefissa Cercola, vera donna del sud, madre e moglie; Francesco Mandelli, il fanatico agente scelto Benny The Cop. Nella squadra anche Guglielmo Poggi nel ruolo di Tommaso, il giovane centralinista del commissariato e Dino Abbrescia, ovvero Zu Tore, che si è ripreso il posto da cuoco ambulante di Apulia.

Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione di Cops e le nostre interviste al cast di Cops.