Copia Originale: il trailer del film biografico con Melissa McCarthy

La Fox Searchlight ha diffuso il primo trailer ufficiale di Copia Originale, il nuovo film della regista Marielle Heller con protagonita Melissa McCarthy.

Il film sarà l'adattamento del libro di memorie Can You Ever Forgive Me?, che racconta la vera storia della biografa e amante dei gatti Lee Israel. Tra gli anni '70 e '80 la Israel 7McCarthy) è stata la biografa di alcune personalità di spicco come Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder e la giornalista Dorothy Kilgallen.

Ma quando si troverà nelle condizioni di non essere più pubblicata perché ritenuta non al passo con i tempi, l’autrice trasformerà la sua arte in inganno grazie all'aiuto del fedele amico Jack (Richard E. Grant).

Nel cast compaiono anche Dolly Wells, Jane Curtin, Ben Falcone, Anna Deavere Smith e Stephen Spinella. Come al solito, potete vedere il trailer in calce all'articolo.

Qui sotto invece la sinossi ufficiale:

"La scrittrice Lee Israel è ormai fuori dal mondo dell’editoria, così, per sbarcare il lunario, decide di trasformare la sua forma d’arte in inganno: diventerà una dei più grandi falsari di lettere di personaggi celebri".