La copertina dello screener di Avengers: Endgame, inviato all'Academy per gli Oscar

Il giornalista dell'Huffington Post, Matt Jacobs, ha pubblicato sul suo account Twitter, la foto della copertina dello screener di Avengers: Endgame, inviata all'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences in vista dell'Oscar Race. Disney ha deciso d'impegnarsi nella promozione del film dei fratelli Russo in tutte le categorie per i premi Oscar.

In primis i premi tecnici, tra cui fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco e sonoro, oltre agli effetti visivi e alla colonna sonora.

Ma non mancano le categorie più importanti; Disney punta anche al miglior film, miglior regia e poi gli attori.

Proposti come non protagonisti, da Robert Downey Jr. a Brie Larson fino a Gwyneth Paltrow e Zoe Saldana.

Dal 2 al 7 gennaio si terranno le votazioni in vista dell'annuncio delle nomination il 13 gennaio.



Il 4 febbraio è la data cerchiata in rosso come deadline per le votazioni finali. Il 9 febbraio le premiazioni. L'Oscar onorario quest'anno è andato a Lina Wertmuller, David Lynch, Wes Studi, con il premio umanitario Jean Hersholt a Geena Davis.

Nella didascalia del post Jacobs scrive:"Lo screener per Avengers: Endgame, provando duramente a farlo sembrare un film serio".

Nel frattempo per il merchandising sono stati immessi sul mercato tre nuove action figure e sul web un concept art di Hulk poi eliminato dal montaggio finale. Avengers: Endgame è uno dei titoli di punta del 2019 cinematografico e la Disney vuole cercare di valorizzarlo al meglio in vista degli Academy Awards.