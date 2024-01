Il coordinatore stunt di Mission: Impossible stupito da Tom Cruise: 'Skill incredibili'

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 2 segnerà l’ennesima occasione per Tom Cruise di dare sfoggio di tutto il suo coraggio e di tutta la sua abilità nel performare acrobazie incredibili e capaci di catalizzare l’attenzione dei fan. Il coordinatore degli stunt della saga ha parlato di questa sua attitudine spendendo parole d’ammirazione.

Dopo aver ricordato le parole di Hannah Waddingham sul condividere il set di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 2 con Tom Cruise, vogliamo riportare un altro segno di apprezzamento da parte di un membro del team di lavoro nei confronti del protagonista di Top Gun.

Il coordinatore degli stunt del franchise ha infatti espresso il suo pensiero sul lavoro fatto da Cruise in questo senso: “Quando faccio derapate su un’auto o volo su un elicottero, lo faccio io. Ma quando lo fa Tom, deve farlo come Ethan, stando attendo agli ostacoli o a ciò che potrebbe andare storto. Quindi, non può guardare dove guarderei io, perché deve anche trovare l’obiettivo e la luce, giocando su emozioni diverse da quelle che potrebbe provare mentre fa derapare un’auto in una strada stretta, o mentre urta un muro o rimbalza su un’auto. Farlo a quel livello richiede skill incredibili”.

Una precisazione fondamentale e che ci fa capire, da una prospettiva più tecnica, quanto sia complicato, per un attore protagonista, mettere in scena le proprie acrobazie come lo fa il veterano di Hollywood.

In attesa di poter vedere il prossimo capitolo della saga e di capire come l’attore saprà stupire di nuovo gli appassionati del cinema d’azione, vi lasciamo alle parole di Tom Cruise a proposito del suo primo stunt.