Coolio, Kel Mitchell ricorda l'ultima conversazione con il rapper prima della morte

La scomparsa di Coolio ha sconvolto i fan di tutto il mondo ma anche i colleghi dello spettacolo che avevano instaurato un'amicizia con il rapper, scomparso improvvisamente a Los Angeles. Coolio è stato trovato senza vita nella casa di amici ai quali aveva fatto visita. Tra i ricordi più toccanti spicca il commento di Kel Mitchell.

"Abbiamo parlato di recente, qualche mese fa, ridendo e divertendoci così tanto. Tanti bei ricordi con te fratello!" ha dichiarato Mitchell parlando della morte di Coolio.



L'attore ha condiviso una clip del cameo del rapper nel suo show, All That, oltre ad un video della sua presenza ad un concerto del rapper e un altro filmato in cui il cantante esegue la sigla di Kenan & Kel.

Ecco l'ultimo ricordo di Mitchell nei confronti di Coolio:"L'ultima cosa che mi hai detto quando ci siamo parlati per l'ultima volta alcuni mesi fa è che ti piaceva il modo in cui mantengo le cose positive e di continuare a farlo. Lo farò, Coolio e ti ringrazio per aver condiviso la tua luce e il tuo talento con tutti noi, ti ringrazio per aver ispirato così tante persone con i tuoi testi. Sii in pace nelle mani del nostro Padre Celeste e prega che Dio conforti la tua famiglia durante questo periodo. Tanto amore fra'!" ha concluso Mitchell.



L'attore e cabarettista ha condiviso altri momenti insieme a Coolio, sottolineando il legame con il cantante di Gangsta's Paradise.

L'improvvisa morte del rapper a soli 59 anni ha lasciato di stucco i fan, che lo ricordano per il suo contributo al rap americano e le sue partecipazioni nel cinema e in tv. Coolio avrebbe dovuto interpretare lo Spaventapasseri in un sequel di Batman & Robin mai realizzato.