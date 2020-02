La conversazione: torna al cinema negli USA il film di Francis Ford Coppola in 35mm

Rialto Pictures riporterà in sala il film di Francis Ford Coppola vincitore della Palma d'Oro a Cannes 1974, La conversazione, con protagonista Gene Hackman. Il film tornerà al cinema dal 20 marzo al New York's Film Forum e al Landmark's Nuart Theater di Los Angeles. Il film verrà proiettato in copie da 35mm supervisionate dallo stesso Coppola.

La versione del film presenterà un restauro DCP alternativo remixato in Dolby 5.1 per 3x dal sound designer vincitore dell'Oscar per Munich, Walter Murch. Scritto, prodotto e diretto da Francis Ford Coppola, La conversazione vede Gene Hackman nei panni di Harry Caul, un uomo paranoico ed esperto di sorveglianza segreta che ha una crisi di coscienza quando sospetta che una coppia che sta spiando verrà assassinata. Riesaminando i nastri, tuttavia, Caul crede di poter mettere in pericolo la coppia nel caso consegnasse il materiale al suo cliente (Robert Duvall in un cameo). Ma ciò che si sente alla fine può risultare estremamente diverso da ciò che è stato effettivamente registrato.



Il film comprende diversi attori che hanno lavorato altre volte con Coppola, tra cui John Cazale, Cindy Williams, Teri Garr e Harrison Ford.

"Sono sempre stato particolarmente orgoglioso de La conversazione, in parte perché proveniva dalla mia storia e dalla mia sceneggiatura originali. Lo considero tra i più personali di tutti i miei film e sono contento che il film sia diventato realtà; l'invasione della privacy e il suo impatto erosivo sia sulle vittime che sugli autori. Questo era il mio obiettivo quando l'ho concepito oltre quarant'anni fa e, con mia sorpresa, l'idea risuona ancora oggi. Sono contento che Rialto stia riportando il film al cinema in modo che le persone possano sperimentarlo nel modo in cui è stato presentato per la prima volta, sul grande schermo".

