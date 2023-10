Il convegno: su Netflix il nuovo horror per far fuori i colleghi di lavoro

Netflix tenta di affinarsi sempre di più nel genere horror: la nuova sanguinosa pellicola in arrivo sulla piattaforma si chiama Il convegno e il suo obiettivo è decisamente più inquietante rispetto a molti altri film horror approdati su Netflix.

L'horror svedese è tra i film Netflix di ottobre e la data prescelta è nientedimeno che venerdì 13 (coincidenze?): con queste premesse, addentriamoci subito nella trama de Il convegno tratto dall'omonimo romanzo di best seller di Mats Strandberg.

Da uno scrittore che ha l'appellativo di "Stephen King svedese" cosa avremmo potuto aspettarci? La storia si concentra in un ambiente già da incubo: il mondo del lavoro. I rapporti tra i colleghi, il delicato equilibrio costruito negli anni in ufficio, gli screzi con il capo. Potrebbe finire già così e sarebbe un gran film horror. Ma la storia va oltre, e se prima abbiamo citato Jason Voorhees e la sua predisposizione al massacro un motivo ci sarà: durante un convegno di team building per i dipendenti comunali spuntano fuori pesanti accuse di corruzione, accuse che inevitabilmente contagiano sia l'ambiente di lavoro che i rapporti tra i colleghi. Ma non sarà di certo l'incubo più grande: un misterioso killer inizia ad uccidere i partecipanti uno alla volta. Nel cast di Il convegno, diretto da Patrik Eklund, anche Katia Winter, Eva Melander e Adam Lundgren.

Tra Il convegno e The Fall of the House of Usher, ottobre su Netflix è sempre più sanguinoso: potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The Fall of the House of Usher la nuova serie tv di Mike Flanagan.