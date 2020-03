Il controverso film Song of the South non sarà mai su Disney+, parola di Bob Iger

La multinazionale americana ha fatto sapere quali saranno i film presenti nel catalogo di Disney+, ma l'ex CEO Bob Iger ha comunque voluto sottolineare che un vecciho lungometraggio prodotto dalla Disney non entrerà mai a far parte del catalogo del servizio streaming.

Durante una riunione degli azionisti, Bob Iger ha voluto assicurare che l'azienda non inserirà mai "Song of The South" tra i film disponibili per lo streaming, a causa della controversa rappresentazione dei cittadini afroamericani nella pellicola. A differenza di opere quali ad esempio "Peter Pan" o "Il Libro della Giungla" per Song of The South non sarebbe bastato, a detta dell'ex CEO, un disclaimer che avvisa gli utenti che le scene mostrate non rappresentano le opinioni della Disney, optando così per una sua omissione dal catalogo della Casa di Topolino.

Per chi non lo sapesse il film, conosciuto in Italia come "I racconti dello zio Tom" è ambientato nel sud degli Stati Uniti nel periodo successivo alla Guerra Civile, e ci permette di ascoltare i racconti di Uncle Remus/Zio Tom, cantastorie di origine afroamericana, famoso per i suoi personaggi: Fratel Coniglietto, Comare Volpe e Compare Orso. Già nel 1946 l'opera aveva attirato su di sé le critiche della società afroamericana, per questo non ci stupisce la scelta fatta dalla multinazionale.

Nel frattempo si avvicina la data di uscita di Disney+ in Italia, se non lo avete ancora fatto vi segnaliamo alcune opere presenti nel servizio streaming della Disney.