Il contratto di Matthew Lillard anticipa almeno due sequel di Five Nights at Freddy's

Il successo al box office di Five Nights at Freddy’s ha portato molti fan e molti addetti ai lavori a credere che si possa prospettare un futuro per nuovi adattamenti dalla saga videoludica horror. A tal proposito, in un’intervista risalente al gennaio 2023 è stato rivelato che Matthew Lillard ha firmato un contratto per tre film del franchise.

Dopo aver parlato della possibile data d’inizio delle riprese del sequel di Five Nights at Freddy’s torniamo a parlare dell’adattamento della celebre serie di videogiochi per riportare una notizia che sembra essere sfuggita a molti.

Durante una puntata del podcast WeeklyMTG, infatti, è stato reso noto che l’attore protagonista del primo film abbia firmato un contratto che lo legherebbe al personaggio di William Afton per ben tre opere cinematografiche, insinuando il dubbio, a questo punto più che legittimo, che il franchise potrebbe avere almeno altri due capitoli in lavorazione nei prossimi anni.

A quanto pare, il contratto di Lillard sarebbe garantito e anticiperebbe l’idea della possibile creazione di un universo più ampio, che potrebbe non fermarsi ai tre lavori per cui l’attore ha firmato con la casa di produzione.

Altro indizio significativo delle volontà di continuare la saga è la battuta finale di Afton nel corso del primo film: “I always come back”.

In attesa di capire quali saranno i progetti futuri per la trasposizione dei videogiochi e sperando che le carte possano presto essere scoperte sul tavolo, vi lasciamo alla nostra recensione di Five Nights at Freddy’s.