Il conto in banca di Stallone non è merito di Rambo: ecco dove ha guadagnato di più

Sylvester Stallone è tra i volti più iconici degli action movie. Tra Rocky Balboa e Rambo, l'attore si detiene un meritatissimo posto tra i franchise di successo tanto che Papa Francesco ha affermato di essere cresciuto guardando i film di Stallone. Eppure il patrimonio miliardario dell'attore è frutto di un altro franchise.

Stallone, secondo Celebrity Net Worth, possiede un patrimonio netto di 400 milioni di dollari: ma le sue entrate più proficue non sono frutto né del lavoro del pugile Rocky né del veterano di guerra Rambo bensì del franchise de I Mercenari, nel quale Stallone ricopre anche il ruolo di produttore.

Se infatti, nel primo film di Rocky l'attore ha guadagnato 35mila dollari, per ogni capitolo della serie I Mercenari, Stallone ha ricevuto ben 16 milioni di dollari. Moltiplicando questa cifra per i tre film arriviamo a 48 milioni di dollari, ossia il 10% del suo patrimonio netto. Tuttavia, le pellicole più fruttuose per Sylvester Stallone non sono neanche quelle legate al franchise I Mercenari bensì sono i film Driven e Eye Seen You per i quali ha guadagnato 20 milioni di dollari ciascuno.

Il fortunato franchise I Mercenari si arricchisce del quarto capitolo con un cast pieno di volti noti e new entry: ecco uno sguardo alla seconda clip ufficiale de I Mercenari 4!