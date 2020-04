Continua la disputa legale di Dan Reed e Nick Broomfield per Leaving Neverland

Due dei più noti documentaristi del Regno Unito, Dan Reed e Nick Broomfield, sono bloccati in una disputa legale sempre più aspra con la fallita Kew Media Group, che possiede i diritti internazionali dei loro film più famosi.

La casa di vendita di Kew Media Group, Kew Media Distribution, rappresentava Leaving Neverland di Reed, il documentario della HBO vincitore del premio Emmy sulle accuse di abusi sessuali a Michael Jackson, oltre ad un catalogo di ben 30 documentari di Broomfield, tra cui il film della BBC e Showtime Whitney: Can I Be Me.

L'impero canadese di produzione e distribuzione si è sbriciolato a febbraio e l'amministratore FTI Consulting è stato chiamato per rivendere le numerose proprietà dell'azienda, inclusa la libreria di contenuti di Kew Media Distribution. Prima del crollo, Reed e Broomfield hanno preso provvedimenti per risolvere i loro contratti con Kew Media Distribution dopo che la compagnia non è riuscita a pagare loro le royalties sulle vendite internazionali, ma Deadline riporta che FTI insiste sul fatto che i precedenti accordi sono ancora validi.

Una persona ha affermato che la biblioteca - che comprende oltre mille titoli - è stata inizialmente valutata $2,5 milioni di dollari, ma il prezzo è diminuito significativamente durante il processo di vendita, che si è contraddistinto per tutta una serie di complicazioni dovute a controversie sui diritti con i produttori.

“Molto prima che Kew entrasse in amministrazione, abbiamo risolto il contratto di distribuzione per Leaving Neverland per mancato pagamento. Ci devono una grossa somma di denaro", ha detto Reed, capo della Amos Pictures. "Abbiamo risolto il contratto in base alla legge inglese, quindi sono sbalordito dal fatto che gli amministratori considerino che quel titolo è loro da vendere. Voglio mettere in evidenza che non hanno il diritto di vendere quel film. È scandaloso il fatto di essere rimasti invischiati nei loro obblighi e che, nonostante un avviso di risoluzione emesso in conformità con la legge, continuino a insistere fingendo di avere il diritto di vendere il programma. Siamo una piccola azienda e Leaving Neverland è un grande titolo. Ho corso un considerevole rischio personale andando contro la stessa tenuta di Jackson. Non è qualcosa che fai alla leggera. Non lascerò che qualcuno me lo tolga."

Il film su Michael Jackson è già stato al centro di numerose cause legali, che ha visto la HBO contrapposta alla Michael Jackson Estate. Per maggiori approfondimenti, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Leaving Neverland.