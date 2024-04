Ma, in fin dei conti, era davvero necessario Joker 2 Folie à Deux?

Metto le mani avanti: il trailer di Joker 2 mi è piaciuto parecchio, okay? È però sin dal suo annuncio che mi pervadono dubbi sulla natura di questo sequel targato Warner Bros e DC Studios, ma andiamo con ordine.

Un libro non va mai giudicato dalla copertina e un prodotto non dovrebbe essere mai analizzato anzitempo prima di essere visto, questo è vero. Ma riflettiamo su cosa ha rappresentato il primo Joker: un unicum abbastanza raro nel panorama dei cinecomic (sì, caro signor Todd Phillips, che ti piaccia o no Joker è un cinecomic che sfrutta il materiale fumettistico di partenza per una rilettura peculiare delle origini del villain DC), che unisce il valore commerciale di una licenza forte alla necessità di trasmettere un messaggio di critica sociale.

È anche chiaro che, nonostante gli addetti ai lavori avessero inizialmente dichiarato di non voler realizzare alcun sequel, l'enorme successo commerciale di Joker ha indotto la dirigenza DC a dare luce verde per un secondo capitolo. E quindi nasce Folie à Deux, che sembra avere quanto meno il merito di fare qualcosa di diverso rispetto al predecessore.

Il problema è che una premessa narrativa come quella di Joker 2 rischia, a mio parere, di svalutare l'aspetto più affascinante che si annidava dietro l'epilogo del primo film: tutto quel "non-detto" che lasciava spazio alla libera interpretazione dello spettatore su cosa fosse reale e cosa no.

La speranza è che il sequel continui interamente, dall'inizio alla fine, su questa strada: che l'epopea amorosa tra Arthur Fleck e Harley Quinn (ma quindi chi sarà davvero Harley Quinn in Joker Folie à Deux?) sia soprattutto un viaggio onirico tra due menti affini, tanto sventurate quanto disturbate.

Altrimenti torno alla domanda iniziale: era davvero necessario un sequel di Joker?

