Ecco quali contenuti speciali troveremo nel Blu-Ray di Avengers: Endgame

Nei mesi successivi all'uscita di Avengers: Endgame nelle sale abbiamo potuto vedere come le curiosità da conoscere sul film Marvel siano praticamente infinite. Dalla fine dell'embargo in poi è stato tutto un fiorire di retroscena, video del backstage, aneddoti e chi più ne ha più ne metta.

C'è logicamente molta attesa, quindi, per quanto riguarda i contenuti speciali che saranno presenti nell'edizione blu-ray del film che chiuderà, insieme a Spider-Man: Far From Home, la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

I titoli dei contenuti extra, in realtà, sono già trapelati e ci lasciano intuire in maniera anche abbastanza chiara il tipo di approfondimento che possiamo aspettarci. Si va dalla classica gag reel agli approfondimenti su Steve Rogers (Dropped Out of His Time: Captain America) e Vedova Nera (Black Widow: Whatever it Takes), passando per le scene tagliate, i commenti dei Russo Brothers e il casting di Robert Downey Jr. Presenti anche una sezione dedicata alle donne del Marvel Cinematic Universe e l'immancabile dedica al compianto Stan Lee.

Non è ancora tempo di accendere la TV, comunque! Avengers: Endgame è tornato nelle sale con delle scene post-credit inedite. Nel caso foste interessati, ecco quanto dureranno le scene aggiunte appositamente per questo secondo giro nei cinema.