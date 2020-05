Contagion, il virus del film esiste davvero ed è stato creato in laboratorio

La popolarità di Contagion, il film con Marion Cotillard, Matt Damon e Jude Law uscito nel 2011, non è mai stata così alta: a causa dell'esplosione della pandemia da coronavirus la tematica trattata dal film è tornata tristemente attuale.

Esattamente come purtroppo accaduto nei mesi scorsi il film parla di un virus diffusosi a partire da un pipistrello e arrivato nel giro di poco tempo a minacciare l'umanità intera, seminando il panico ad Hong Kong e facendo temere l'esplosione di una pandemia.

C'è però un retroscena che non tutti conoscono e che farebbe la gioia di tutti quei teorici del complotto che sin dalle primissime fasi dell'epidemia da COVID-19 spargono voci piuttosto dubbie sulla possibile origine artificiale del coronavirus.

Esattamente come nella migliore delle teorie complottiste, infatti, il virus che in Contagion terrorizza il mondo esiste ed è stato davvero creato in laboratorio! A dichiararlo fu il dottor Ian Lipkin, professore di epidemiologia alla Columbia University's Mailman School of Public Health, che spiegò di esser stato lui stesso ad occuparsi della sintesi del virus basandolo sulle caratteristiche del Nipah, che sul finire degli anni '90 fu trasmesso in Malesia dai maiali ad alcuni allevatori.

Che qualcuno abbia davvero tratto ispirazione da questa storia per metter su una delle tante teorie del complotto sul coronavirus? Nel frattempo, Contagion è ancora tra i film più visti negli USA.