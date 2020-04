Contagion ancora in testa alla classifica dei film più visti su Fandango negli USA

FangandoNow ha reso nota la top 10 settimanale dei film più visti sulla piattaforma di video on demand, la quale vede ancora in testa Contagion: il film di Steven Soderbergh uscito nel 2011 domina le classifiche degli Stati Uniti (e non solo) da ormai diverse settimane per via della tematica legata alla pandemia.

Al secondo posto della top 10, che prende in considerazione tutti i film acquistabili al prezzo di $3.99 (per questo mancano film recenti come Avengers: Endgame e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker), troviamo Jumanji - Benvenuti nella Giungla, mentre sull'ultimo gradino del podio figura Harry Potter e la Pietra Filosofale: la saga del maghetto domina la classifica con ben quattro film (i primi quattro capitoli).

Ecco la classifica completa (via IndieWire):

Contagion (Warner Bros./2011) Jumanji: Benvenuti nella Giungla (Sony/2017) Harry Potter e la Pietra Filosofale (Warner Bros./2001) Trolls (Universal/2016) Harry Potter e la Camera dei Segreti (Warner Bros./2002) Harry Potter e il Calice di Fuoco (Warner Bros./2005) The Greatest Showman (20th Century Fox/2018) Il giustiziere della notte - Death Wish (MGM/2018) Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban (Warner Bros./2004) Shark - Il primo squalo (Warner Bros./2018)

A proposito della pellicola di Soderbergh, nei giorni scorsi i protagonisti di Contagion - Matt Damon, Kate Winslet e Lawrence Fishburne - hanno realizzato una serie di video informativi sull'emergenza Coronavirus.