Contagion, Steven Soderbergh è pronto a realizzare un 'sequel filosofico'

Nonostante Contagion sia uscito nelle sale nove anni fa, il film di Soderbergh sembra molto più attuale a causa del rinnovato interesse registrato in seguito alla pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo nel 2020. In un recente podcast dal titolo Happy Sad Confused, Soderbergh ha dichiarato di essere al lavoro su un seguito.

Il regista di Traffic ha confessato di essere impegnato nella realizzazione di un 'sequel filosofico' del film precedente insieme a Scott Burns, che si occupò della sceneggiatura di Contagion. Non sarà un seguito diretto ma tratterà temi e idee piuttosto simili.



"Ho un progetto in fase di sviluppo a cui Scott Burns sta lavorando con me, che è una sorta di sequel filosofico di Contagion, ma in un contesto diverso. I due film potranno sembrare simili ma avranno colori assai differenti. Io e Scott ne stiamo parlando chiedendoci 'Qual è la prossima iterazione di una storia simile a Contagion?'. Ci stiamo lavorando su, probabilmente dovremmo fare più in fretta" ha dichiarato Soderbergh.

La trama di Contagion si concentra su un'epidemia virale negli Stati Uniti, sul caos che ne seguì e sui tentativi del governo. Moltissimi i parallelismi con quello che il mondo ha vissuto realmente nel 2020, tanto che Contagion ha registrato picchi di visualizzazioni.

Nel corso dei mesi diversi membri del cast hanno espresso la loro opinione sulle analogie tra film e pandemia nella vita reale.

Jude Law ha dichiarato che profezie sulla pandemia lo spaventarono a morte mentre un'altra star del film si è rivolta direttamente ai fan: il premio Oscar Kate Winslet ha sconsigliato la visione di Contagion.