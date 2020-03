Contagion, Scott Z. Burns sul lato profetico verso il Coronavirus e le critiche a Trump

Contagion, film di Steven Soderbergh del 2011, è tornato in vetta alle classifiche di iTunes nel gennaio di quest'anno, molto prima che il Coronavirus fosse dichiarato ufficialmente come una pandemia.

Dopo aver paragonato la disinformazione ad un virus, In una nuova intervista lo scrittore dell'opera, Scott Z. Burns, ha confrontato gli avvenimenti del film e ciò che sta accadendo nel nostro mondo in questi giorni, analizzando il carattere profetico di Contagion.

"È stato molto strano per me, sia sui social media che nelle conversazioni con gli amici, che la gente mi dicesse: 'È strano quanto sia simile'", ha detto Burns. "E non trovo che sia così sorprendente, perché gli scienziati con cui ho parlato, e ce n'erano molti, hanno detto tutti che si trattava di quando, e non di se. Quindi, credo che il mio pensiero, e parlo come qualcuno che crede nella scienza, sia che quando gli scienziati ci dicono determinate cose faremmo bene ad ascoltare ... Quando le persone mi dicono che il nostro film sembra diventare realtà, io dico loro che non è così perché nel nostro film non avevamo immaginato che la leadership di questo paese potesse arrivare a distruggerebbe la nostra difesa, sciogliendo i team di preparazione alla pandemia. Questa amministrazione e questo Partito Repubblicano parlano della protezione delle persone innalzando un muro e non possiamo nemmeno realizzare dei kit per i tamponi".

