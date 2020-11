Contagion, Jude Law torna sul film: "Quelle profezie mi spaventarono a morte"

Uscito al cinema nel 2011, Contagion di Steven Soderbergh è tornato drammaticamente d'attualità quest'anno, quando la pandemia di Covid-19 ha trasformato in vita vissuta molte scene viste nel film e ritenute fantascientifiche o comunque impossibili da vedere nel mondo reale. Anche un'attrice come Kate Winslet sconsiglia di vedere il film oggi.

Un altro attore del cast, Jude Law, già nei mesi scorsi aveva raccontato che all'epoca delle riprese di Contagion i virologi avvisarono della possibilità di una pandemia in futuro. In una video intervista a GQ, che possiamo vedere all'interno della notizia, l'attore, oltre a presentare il suo nuovo lavoro The Nest, è tornato sull'argomento raccontando le sue reazioni col senno di poi.

"C'era assolutamente la sensazione che tutto questo sarebbe successo. Era questione di quando, più che di se. Quando all'inizio del 2020 abbiamo saputo ciò che stava succedendo in Cina, e che poi è diventato rapidamente evidente in tutto il mondo, è suonato come un campanello d'allarme."

L'attore ricorda ancora ciò che provò sul set di Contagion, quando gli esperti parlarono al cast della concreta possibilità che gli eventi del film accadessero davvero. "Questa cosa mi è rimasta dentro e mi ha spaventato a morte per qualcosa come 18 mesi". Un altro aspetto di Contagion rivelatosi profetico è la massiccia presenza di teorici della cospirazione, come il personaggio interpretato da lui. "Quello che è straordinario, forse in un certo senso anche più della diffusione del virus, è come personaggi del genere abbiano davvero iniziato a spuntare."