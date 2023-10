Contact, di cosa parla il film di fantascienza con Jodie Foster?

Quando si parla di pellicole che si ispirano allo spazio e, soprattutto, a teorie scientifiche valide a livello internazionale, Contact è uno dei primi esempi che viene in mente. L'accuratezza scientifica del film, lo ha reso un piccolo gioiello del genere. Ma di cosa parla effettivamente il film?

Nei film come Interstellar molto spesso si cerca di capire cosa ci sia di effettivamente vero in ciò che viene raccontato. Ad ispirare il film, furono anche le ricerche scientifiche sui viaggi nello spazio di Kip Thorne che furono fondamentali, a loro volta, nella stesura del romanzo da cui era tratta la pellicola. Il libro, scritto da Carl Sagan, esplorava i temi che vennero poi ripresentati anni dopo all'interno del film. Figlio di tutti i lungometraggi a tema spaziale che hanno invaso il cinema dopo l'arrivo di ET ed Incontri ravvicinati del terzo tipo, racconta la storia di una scienziata che entra in contatto con forme di vita aliene.

Contact esplora la vita di Eddie che, dopo la morte del padre, inizia a coltivare la sua passione per le onde radio e magnetiche con l'obiettivo di capire se, al di fuori della Terra, ci sia realmente qualche forma di vita aliena. Il suo progetto, nel corso dello sviluppo, si scontrerà con grandi difficoltà che metteranno in crisi anche la sua fede verso la scienza e la ricerca. Con l'aiuto di un gruppo di scienziati, però, riuscirà a decifrare un importante codice alieno capace di cambiare il destino a tutti.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Contact. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!