Constantine: il sequel potrebbe introdurre la Justice League Dark, ecco come!

Sebbene il Constantine con Keanu Reeves non si sia rivelato un grandissimo successo al box-office e non abbia precisamente incontrato il favore unanime del pubblico di fan dei fumetti, da anni si è sempre chiesto a gran voce un eventuale sequel che adesso sembra si stia concretizzando. Questo potrebbe quindi portare a nuovi e interessanti sviluppi.

Solamente una settimana fa Peter Stormare rivelava che il sequel di Constantine è in lavorazione e questo ha avviato tutta una serie di indiscrezioni e suggestioni che adesso affronteremo. La più importante riguarda appunto il fatto che il sequel con Keanu Reeves potrebbe essere un lungo biglietto di presentazione della Justice League Dark, film su cui la Warner lavora ormai da anni, che in un primo momento sembrava sul punto di concretizzarsi con Guillermo Del Toro e che recentemente è stata affidata alla guida produttiva di J.J. Abrams.

Justice League Dark ha debuttato nel 2011 come uno dei titoli di punta del nuovo corso della DC The New 52 e John Constantine ne è uno dei membri fondatori e come la Justice League è formata interamente da persone con superpoteri, con la maggior parte di loro apparsi sull'etichetta Vertigo. Gli altri membri originali sono Zatanna, Deadman e Shade, the Changing Man. Questi vengono riuniti da Madame Xanadu dopo che la Justice League è stata sconfitta dall'Incantatrice.

Negli anni, la Warner ha faticato non poco nei suoi tentativi di introdurre il supergruppo nel suo universo cinematografico e adesso Constantine 2 potrebbe essere la chiave di volta che mancava e potrebbe preparare il terreno introducendo inizialmente personaggi come Zatanna e Xanadu. Chissà se ci sarà spazio anche per il ritorno di Tilda Swinton...

Secondo delle recenti indiscrezioni, comunque, in Constantine 2 dovremmo assistere ad un confronto con Gesù Cristo! Keanu Reeves, dal canto suo, ha recentemente ribadito tutto il suo amore per il cast di Constantine.