Constantine, per il ruolo del protagonista HBO Max cerca un attore nero

HBO Max e Bad Robot sono attualmente al lavoro su una nuova versione di Constantine, che sarà scritta dal romanziere Guy Bolton e che potrebbe introdurre la Justice League Dark. Non abbiamo molti dettagli sul progetto, ma secondo una nuova indiscrezione il protagonista potrebbe essere rappresentato come non l'abbiamo mai visto.

A quanto pare, infatti, per il ruolo del protagonista, il mago dell'occultismo John Constantine, i produttori sarebbero alla ricerca di un attore nero, britannico, di età compresa tra i 25 e i 29 anni. Molto diverso, quindi, dal personaggio bianco e biondo che siamo abituati a vedere nei fumetti, dal Matt Ryan che l'ha interpretato in Legends of Tomorrow, e anche da quello portato sullo schermo nel 2005 da Keanu Reeves, recentemente citato da Justice League nei fumetti DC Comics.

Sono già partite le speculazioni da parte dei fan e degli addetti ai lavori, e uno dei favoriti a questo punto potrebbe essere John Boyega. Un'altra versione di John Constantine, anch'essa molto diversa dall'originale, sarà invece nell'imminente adattamento di The Sandman di Neil Gaiman targato Netflix. In questo caso il personaggio sarà interpretato da una donna, Jenna Coleman (Doctor Who), e il nome cambierà da John in Johanna.

Constantine, nella sua versione HBO Max, dovrebbe presentare a quanto pare atmosfere horror, e rappresentare una storia sulle origini del personaggio.