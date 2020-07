Constantine, il regista Francis Lawrence possibilista sul sequel: 'Tutti vorremmo farlo'

Le voci su un sequel di Constantine tornano ciclicamente a rincorrersi, e anche negli ultimi giorni se ne è parlato. Sappiamo che Keanu Reeves tornerebbe volentieri a interpretare il protagonista, e anche il regista Francis Lawrence sembra aprire uno spiraglio a questa ipotesi.

In una recente intervista a Slash Film, in occasione del quindicesimo anniversario del film (Constantine è uscito infatti nel 2005), Lawrence ha spiegato come mai il progetto non si è ancora realizzato, assicurando anche che tutto il team sarebbe pronto a rituffarsi nell'avventura.

"Penso che tutti volessimo farlo. Ha avuto abbastanza successo. [...] Abbiamo lavorato al sequel per un po' di tempo" ha rivelato. "Noi tutti amiamo il film, e sarebbe divertente farlo perché ci rendiamo conto che è diventato un vero cult. Keanu, Akiva [Goldsman, produttore] e io ne abbiamo effettivamente parlato."

Alla base c'è probabilmente un problema di diritti. "Sfortunatamente, non ricordo nemmeno chi ce l'ha, ma con tutti questi universi condivisi che esistono ora, con Constantine che fa parte di Vertigo, che fa parte di DC, le persone hanno piani per questi universi condivisi. Sai, forse diversi Constantine e cose del genere. In questo momento, non abbiamo quel personaggio a nostra disposizione per la TV o i film, il che è un peccato" ha continuato il regista. In ogni caso, ha concluso, "vedremo cosa succederà."

